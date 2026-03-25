Али Абдель-Азиз раскрыл подробности сорвавшихся переговоров по бою Махачев — Топурия

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, рассказал о сорвавшихся переговорах по организации поединка россиянина с обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг) грузином Илией Топурией.

«Мне позвонили по поводу боя Илии и Ислама. Это была середина дня, Ислам спал, а я был очень взволнован. После этого мне перезвонили и сказали, что бой не состоится. Это произошло ещё до того, как я смог поговорить с Исламом.

Я знаю множество способов сорвать бой. Я могу сказать: «Я буду драться с Фрэнсисом Нганну, дайте мне $ 50 млн». Хотя я не буду никого винить за того, что он захотел денег», — сказал Абель-Азиз в интервью TMZ.