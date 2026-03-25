Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Али Абдель-Азиз раскрыл подробности сорвавшихся переговоров по бою Махачев — Топурия

Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, рассказал о сорвавшихся переговорах по организации поединка россиянина с обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг) грузином Илией Топурией.

«Мне позвонили по поводу боя Илии и Ислама. Это была середина дня, Ислам спал, а я был очень взволнован. После этого мне перезвонили и сказали, что бой не состоится. Это произошло ещё до того, как я смог поговорить с Исламом.

Я знаю множество способов сорвать бой. Я могу сказать: «Я буду драться с Фрэнсисом Нганну, дайте мне $ 50 млн». Хотя я не буду никого винить за того, что он захотел денег», — сказал Абель-Азиз в интервью TMZ.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android