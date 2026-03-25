Менеджер Махачева сообщил, что россиянину назначили следующего соперника в UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, сообщил, что россиянину уже назначен соперник. Поединок состоится в июне.

«Исламу предложили бой в полусреднем весе, в главном событии, и Ислам сказал: «Давайте сделаем это в июле». Из-за травмы руки.

У Ислама уже есть бой летом против первого претендента, и это решённый вопрос. UFC объявит об этом уже очень скоро», — сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 322, Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Деллу Маддалену.

Материалы по теме Али Абдель-Азиз раскрыл подробности сорвавшихся переговоров по бою Махачев — Топурия

Махачев раскритиковал журналиста за длинные волосы