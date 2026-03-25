«Делай своё дело». Экс-чемпион UFC раскритиковал Евлоева за бой с Мёрфи

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд прокомментировал результат поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Мовсар… он один из лучших грэпплеров, выходи и делай своё дело, доминируй. Возможно, ему стоит смешивать [стойку и борьбу].

Что делает Хабиба таким особенным, так это тот факт, что он не отходил от того, что делает лучше всего. Да, он мог миксовать, он всегда сосредотачивался на своей сильной стороне», — сказал Рокхолд в интервью Jaxxon Podcast.

