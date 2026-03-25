Евлоев ответил, как относится к идее сразиться с Волкановски на турнире UFC в Белом доме

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев ответил, как относится к идее проведения поединка с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски на турнире в Белом доме (США), который состоится 14 июня.

«Я всеми руками и ногами «за». Я очень солидарен с Джо Роганом, потому что думаю, этот бой хоть чуточку приукрасил бы этот турнир», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.