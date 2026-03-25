Абдель-Азиз: если Топурия хочет боя с Махачевым, он должен оставить титул в лёгком весе

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о потенциальном поединке россиянина с действующим обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) грузином Илией Топурией.

«Действительно ли Илия этого хочет? Потому что если он хочет этого, должны произойти две вещи. Он должен освободить свой титул в лёгком весе. Не думаю, что он хочет это делать. И я его не обвиняю, он только что завоевал титул. Он не является особенным. Он такой же, как и все. Помимо этого, он хочет, чтобы ему заплатили большие деньги. Я не могу его ругать за это. Но и я могу назвать такие цифры, чтобы UFC потеряли интерес», — сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.