Исраэль Адесанья оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал анонс поединка за титул между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Думаю, у Шона будет шанс, если бой дойдёт до поздних раундов. Если у Стрикленда получится вставать на ноги, всё будет возможно. Но Чимаев… Каждый свой бой он начинает максимально агрессивно. Скорее всего, Стрикленд не справится с таким напором. Пока ещё никто не справлялся. С другой стороны, они тренировались вместе. Возможно, в зале происходило что-то такое, после чего Шон поверил в свои силы. Этого мы не знаем», — сказал Адесанья в интервью ESPN.

