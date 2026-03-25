Бойцовская лига PFL сменит название и логотип

Бойцовская лига PFL сменит название и логотип
Американская бойцовская лига PFL сменит название и логотип. О предстоящем ребрендинге сообщил глава организации Джон Мартин.

«Мне оказали огромную поддержку в том, что мы пытаемся сделать. Все действуют слаженно, мы движемся в одном направлении. Это будет новый старт и ребрендинг, смена названия и логотипа. Мы хотим подать сигнал, что наступила новая эра», — сказал Мартин в подкасте Ариэля Хельвани.

Лига PFL, изначально называвшаяся World Series of Fighting, была основана в 2012 году. Первые соревнования под брендом PFL прошли в 2018 году. Головной офис располагается в Лас-Вегасе (США).

