Джамал Хилл назвал фаворита в бою Чимаев — Стрикленд

Бывший чемпион UFC американец Джамал Хилл высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Фаворитом будет Хамзат, потому что он – загадка, которую ещё никто не разгадал. Но мне нравятся шансы Шона. У него есть навыки, которые определённо помогут ему в бою с Чимаевым. У него сильные ноги. Да, Чимаев очень хорош в партере, но Стрикленд способен его измотать и остановить тейкдауны. Если это произойдёт, он сможет пойти вперёд и задавить Чимаева», – сказал Хилл в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.