Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брок Леснар заявил, что набил своё популярное тату после того, как напился водки

Комментарии

Легендарный 48-летний бывший чемпион UFC и WWE американец Брок Леснар вспомнил, как набил своё тату в виде кинжала.

«Я сделал эту татуировку, когда был в стельку пьян, в Скоттсдейле, штат Аризона. Я был в Скоттсдейле, тренировался для просмотра в клубы НФЛ и только что попал в аварию на мотоцикле. Меня просто сильно подкосило. Я переживал всё это. А через дорогу от байкерского бара был тату-салон, это не самое подходящее место для того, чтобы делать тату. Я сделал её, даже не знал, что у меня есть эта чёртова штука. Я просыпаюсь на следующий день и думаю: «Что, чёрт возьми, это за хрень?» Я её не планировал. Всему виной полгаллона водки (примерно 1,9 л. — Прим. «Чемпионата») и, возможно, несколько таблеток викодина», — приводит слова Леснара портал Bloody Elbow.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android