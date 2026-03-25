Брок Леснар заявил, что набил своё популярное тату после того, как напился водки

Легендарный 48-летний бывший чемпион UFC и WWE американец Брок Леснар вспомнил, как набил своё тату в виде кинжала.

«Я сделал эту татуировку, когда был в стельку пьян, в Скоттсдейле, штат Аризона. Я был в Скоттсдейле, тренировался для просмотра в клубы НФЛ и только что попал в аварию на мотоцикле. Меня просто сильно подкосило. Я переживал всё это. А через дорогу от байкерского бара был тату-салон, это не самое подходящее место для того, чтобы делать тату. Я сделал её, даже не знал, что у меня есть эта чёртова штука. Я просыпаюсь на следующий день и думаю: «Что, чёрт возьми, это за хрень?» Я её не планировал. Всему виной полгаллона водки (примерно 1,9 л. — Прим. «Чемпионата») и, возможно, несколько таблеток викодина», — приводит слова Леснара портал Bloody Elbow.