«Большая деревня». Александр Волков рассказал о жизни в Лас-Вегасе

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о решении перебраться с семьёй в Соединённые Штаты.

«С семьёй решили, что хотим попробовать на закате моей карьеры [пожить в США]. Это не было желание рискнуть, просто я же уже боец возрастной, драться мне осталось достаточно мало. Тяжеловес или не тяжеловес, но от спорта рано или поздно устаёшь. Я очень долго уже выступаю и понял, что надо сменить тренировочный процесс и образ жизни.

В какой-то момент я осознал, что надо жертвовать многим для спорта. В Москве несколько часов в день уходило на путь до зала и обратно. Пожили полгода в Лос-Анджелесе, потом переехали в Лас-Вегас, и здесь всё оказалось комфортно. Здесь тренироваться ближе, постоянно какой-то проходняк бойцов. Вегас моему образу жизни больше подходит. Небольшой город или большая деревня, детям тоже всё доступно», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале Святослава Коваленко.