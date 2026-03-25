«Слухи правдивы!» Конор Макгрегор подтвердил, что проведёт следующий бой на UFC 330

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор подтвердил, что проведёт следующий поединок на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе, который должен пройти 11 июля.

«Слухи правдивы! Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасти этот бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке и скажите: «Бабуль, мы это сделали!» Смотрите и платите мне. Чёрт возьми, платите мне. Увидимся потом в казино. Мак вас всех любит, у меня есть любовь к вам всем. Это лёгкая работа. На всю жизнь и вечность — это Макгрегор! Эй, Paramount, скоро увидимся!» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.