Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Дана Уайт не хотел иметь со мной дела». Брок Леснар — о том, как пытался попасть в UFC

Легендарный 48-летний бывший чемпион UFC и WWE американец Брок Леснар вспомнил, как пытался заключить контракт с UFC.

«Дана Уайт не хотел иметь со мной ничего общего. Он не отвечал на мои звонки. В общем, я выступал на арене «LA Coliseum» в рамках K-1 Dynamite. А потом захотел попасть в высшую лигу. В то время существовала только одна высшая лига — UFC. Поэтому моя команда связалась с матчмейкерами и предложила UFC сотрудничество.

Я купил четыре билета на самые верхние ярусы арены «MGM Grand», где Рэнди Кутюр выступал в качестве хедлайнера против Габриела Гонзаги за титул чемпиона в тяжёлом весе. Я просидел на трибунах весь бой, и, как только Рэнди выиграл, я прорвался через охрану, побежал к октагону, схватил Дану и представился ему. Мы отошли в подсобку, и он сказал: «Ну, послушайте, я дам вам шанс», — приводит слова Леснара портал Bloody Elbow.

