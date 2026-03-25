Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мовсар Евлоев сломал нос за месяц до боя с Лероном Мёрфи — источник

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев сломал нос со смещением за четыре недели до поединка с англичанином Лероном Мёрфи, который стал главным событием турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне и завершился победой российского бойца. Об этом сообщает телеграм-канал Red Fury MMA.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

Фото: Телеграм-канал Red Fury MMA

Напомним, для Мовсара победа над Лероном стала 20-й на профессиональном уровне в смешанных единоборствах и 10-й – в североамериканской лиге. А для представителя Англии, в свою очередь, это поражение стало первым в карьере.

Ранее Евлоев ответил, как относится к идее сразиться с Волкановски на турнире UFC в Белом доме.

