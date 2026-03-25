Мовсар Евлоев сломал нос за месяц до боя с Лероном Мёрфи — источник

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев сломал нос со смещением за четыре недели до поединка с англичанином Лероном Мёрфи, который стал главным событием турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне и завершился победой российского бойца. Об этом сообщает телеграм-канал Red Fury MMA.

Напомним, для Мовсара победа над Лероном стала 20-й на профессиональном уровне в смешанных единоборствах и 10-й – в североамериканской лиге. А для представителя Англии, в свою очередь, это поражение стало первым в карьере.

Ранее Евлоев ответил, как относится к идее сразиться с Волкановски на турнире UFC в Белом доме.