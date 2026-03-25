Волков: для полной коллекции мне не хватает пояса UFC

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков рассказал, что чувствовал, когда подписал контракт с сильнейшей организацией в мире.

— У тебя был внутренний восторг, когда тебя подписали в UFC? Сейчас ты рассказываешь так, будто это всё было просто.
— Был, наверное. Времени уже много прошло. Я всегда мечтал и стремился наверх. Я изначально хотел попасть в UFC и не быть здесь статистом, я хотел прийти к бою за пояс. Я зашёл в UFC с таким настроем. Может быть, именно поэтому я и не спешил в UFC — нужно было поднабраться опыта и уверенности в себе. А когда я подписался в UFC, то у меня уже было два чемпионских пояса — M-1 и Bellator. А теперь не хватает пояса UFC для полной коллекции. Эмоции? Они у меня всегда бывают смешанные. Радостно было, конечно, но была и мысль: «Блин, там мне точно дадут люлей». Я понимал, что ставки повысятся. Каждый новый пояс — это новая ответственность, — сказал Волков в интервью на YouTube-канале KOVALENKO.

