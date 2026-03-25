«Пора уже и честь знать». Волков — о завершении карьеры в ММА

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков ответил, в каком возрасте планирует завершить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

«Пока что я его не сильно вижу. Вот в чём проблема. Я о нём как бы думаю, потому что понимаю, как будто бы уже пора и честь знать, как говорится, но ещё не сильно пока его вижу. Так что не знаю. Хочу ли я завоевать пояс перед завершением карьеры? Само собой. Это было бы легендарненько», – сказал Волков в интервью на YouTube-канале KOVALENKO.

Ранее Александр Волков ответил, действительно ли в юности проводил бой против Хабиба Нурмагомедова.