Пол Хьюз снялся с турнира PFL в Белфасте

Бывший претендент на титул PFL в лёгком весе ирландец Пол Хьюз объявил, что не сможет принять участия в турнире PFL, который должен пройти 16 апреля в Белфасте (Северная Ирландия). Его соперником должен был стать представитель Новой Зеландии Джей-Джей Уилсон.

«Я выбыл из турнира PFL в Белфасте. Сделал всё, что было в моих силах. На следующей неделе предстоит операция. Прошу прощения у всех своих болельщиков. Я в полном отчаянии, но вернусь, как только смогу. Главное — не сдаваться», — написал Хьюз на своей странице в социальной сети.

В общей сложности Хьюз к настоящему моменту в смешанных единоборствах одержал 14 побед и потерпел три поражения.