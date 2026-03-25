Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Боец АСА Грищенко рассказал, как выиграл чемпионат Беларуси по боксу

34-летний боец АСА, выступающий в тяжёлом весе, белорус Кирилл Грищенко рассказал, как выиграл чемпионат Беларуси по боксу.

«У меня просто тренер базовый боксёр, был старшим тренером национальной команды по боксу в своё время. И вышло так, что, когда я выступал в ONE Championship, у меня было два года простоя, мы пытались получить бой, но не срасталось. И тогда Константин Михайлович решил выставить меня сначала на Кубок республики по боксу, где я в первом же бою встретился с первым номером страны и проиграл ему по очкам.

Через полтора месяца уже на чемпионате мы встретились с ним опять, и я уже уверенно победил по очкам, даже отправил в нокдаун ударом по печени, однако почему-то не засчитали. Я даже до конца не верил, что мне отдадут победу, потому что в боксе часто бывает такое, что судьи отдают победу совсем в другую сторону. Но отсудили честно, и я был удивлён, что отдали победу мне, борцу, который пришёл в бокс», — сказал Грищенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

