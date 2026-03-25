«Меня подписали, как на мясо». Грищенко — о пребывании в лиге One

«Меня подписали, как на мясо». Грищенко — о пребывании в лиге One
34-летний боец АСА, выступающий в тяжёлом весе, белорус Кирилл Грищенко высказался насчёт карьеры в сингапурской лиге One Championship.

«Лично с Чатри я никогда не общался, говорили только с менеджерами. Но вообще меня туда сначала подписали, как на мясо, для каких-то их целей. Первый бой с Умаром Кейном был, они его тащили, но не вышло меня пройти. Во втором бою тоже дали канадца Дастина Джонсона, непобеждённого. Его тоже вели, и я у него выиграл», — сказал Грищенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, Кирилл имеет в своём профессиональном рекорде восемь побед и два поражения. Является чемпионом Республики Беларусь по боксу 2024 года в весовой категории свыше 92 кг.

