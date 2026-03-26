Боец АСА Грищенко оценил тройное чемпионство Анатолия Малыхина в One

34-летний боец АСА, выступающий в тяжёлом весе, белорус Кирилл Грищенко поделился мнением о том, что в 2024 году россиянин Анатолий Малыхин стал чемпионом One Championship в трёх весовых категориях — среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе.

«Всё равно, несмотря на то, что были проблемы с кадрами в весовых категориях, Анатолий выиграл у на то время сильнейших чемпионов One. Того же Де Риддера дважды победил в двух весовых категориях. Не будем забывать, что он и в 93 кг согнал и загнал там Ренье. Поэтому считаю что это всё-таки большое достижение в ММА», — сказал Грищенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, в профессиональном рекорде Кирилла восемь побед и два поражения. Спортсмен является чемпионом Республики Беларусь по боксу 2024 года в весовой категории свыше 92 кг.

Материалы по теме
От непоняток в One до главной ММА-лиги России. Говорим с ярким новичком АСА
Эксклюзив
От непоняток в One до главной ММА-лиги России. Говорим с ярким новичком АСА
Материалы по теме
Фото
Кирилл Грищенко подписал контракт с АСА. Названа дата дебюта
