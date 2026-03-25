Нганну: когда узнал, что Верхувен подписал контракт на бой с Усиком, я был разочарован

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что был разочарован решением экс-обладателя титула Glory в категории до 120 кг нидерландца Рико Верхувена согласиться на бой по боксу с непобеждённым 39-летним украинцем Александром Усиком.

«Я был в восторге от идеи поединка с Рико. И когда услышал, что он подписал контракт на бой с Усиком, был немного разочарован, честно говоря. Знаю, что ещё где-то с декабря, а может и раньше, у него была устная договорённость выйти на ринг по правилам бокса против кого-то вроде Усика или Эй Джея», — приводит слова Нганну аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.