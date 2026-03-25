«Я хотел драться». Нганну заявил, что в PFL целый год не могли организовать для него бой

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что в PFL целый год не могли организовать для него бой, хотя он сам хотел драться.

«Я просил [у руководства PFL] о поединке почти год… Я хотел драться. Они постоянно твердили мне, что работают над этим, но не могут уложиться в срок. У меня оставался один бой по контракту, и мне хотелось завершить его достойно», — приводит слова Нганну аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Нганну имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Фрэнсис дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

