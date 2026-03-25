«Хочу надрать ему задницу». Нганну отреагировал на резкое заявление Джейка Пола

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на резкое заявление 29-летнего американского боксёра и блогера Джейка Пола, который ранее раскритиковал боксёрские навыки Хищника и обвинил его в трусости.

«Я хочу надрать ему задницу. Джейк просто ведёт себя как Джейк. Даже не знаю, что на это сказать, он такой, какой есть. Он всегда был таким… Думаю, больше всего меня раздражало то, что происходило в ноябре (после неудачных переговоров о выходе Нганну на замену Джервонте Дэвису в бою по боксу с Джейком. — Прим. «Чемпионата»). Хотя знаю, что Джейк просто ведёт себя как Джейк. Он всё время напирал и говорил всё то же самое, что и сейчас. Теперь я к этому привык. Я не [хочу] с ним боксировать, хочу надрать ему задницу», — приводит слова Нганну портал Sportskeeda.