Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри: наш бой с Джошуа — самый важный в мире бокса. Отобью ему голову, как и Усику

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри высказался насчёт потенциального поединка против соотечественника Энтони Джошуа.

«Приятно видеть парня снова в тренировочном лагере. Очевидно, у него были непростые времена. Тем не менее самый важный бой в мире бокса — это по-прежнему мой поединок против Эй Джея. Даже сегодня, даже спустя столько лет это по-прежнему самый важный бой в боксе.

Это [подготовка вместе с Усиком] ему не поможет, совсем не поможет. Я отбил голову Усику и сделаю тоже самое с Эй Джеем. Весело, что он пытается. Надеюсь, что Усик тоже будет в углу. А я тогда приведу Леннокса Льюиса», — приводит слова Фьюри портал Sky Sports.

