«Желаю отличного боя». Алекс Перейра поддержал Адесанью перед поединком с Пайфером

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра обратился к своему бывшему сопернику нигерийцу Исраэлю Адесанье в преддверии его боя с американцем Джо Пайфером. Их противостояние возглавит турнир UFC Fight Night 271, который пройдёт 29 марта в Сиэтле.

«Я хочу выразить огромное уважение Исраэлю Адесанье – мы делили октагон и моменты, которые стали частью моего пути. То поражение многому меня научило – оно подтолкнуло меня к совершенствованию не только как бойца, но и как человека. Я вырос, повзрослел и использовал это как топливо, чтобы выйти на новый уровень как в спорте, так и в жизни. Независимо от соперничества, я знаю, что значит выходить туда – это годы труда, давление и жертвы. Именно поэтому я желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи свой максимум. Мы продолжаем развиваться. Увидимся на вершине. Шама», — написал Перейра на своей странице в социальной сети.