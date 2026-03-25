Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Желаю отличного боя». Алекс Перейра поддержал Адесанью перед поединком с Пайфером

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра обратился к своему бывшему сопернику нигерийцу Исраэлю Адесанье в преддверии его боя с американцем Джо Пайфером. Их противостояние возглавит турнир UFC Fight Night 271, который пройдёт 29 марта в Сиэтле.

UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Исраэль Адесанья
Не началось
Джо Пайфер

«Я хочу выразить огромное уважение Исраэлю Адесанье – мы делили октагон и моменты, которые стали частью моего пути. То поражение многому меня научило – оно подтолкнуло меня к совершенствованию не только как бойца, но и как человека. Я вырос, повзрослел и использовал это как топливо, чтобы выйти на новый уровень как в спорте, так и в жизни. Независимо от соперничества, я знаю, что значит выходить туда – это годы труда, давление и жертвы. Именно поэтому я желаю тебе отличного боя. Выходи сосредоточенным и покажи свой максимум. Мы продолжаем развиваться. Увидимся на вершине. Шама», — написал Перейра на своей странице в социальной сети.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android