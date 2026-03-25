«Раньше мечтал стать сенатором». Колби Ковингтон заявил об отказе от политической карьеры

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон заявил об отказе от политической карьеры, хотя ранее рассказывал о желании стать президентом США.

«Я люблю Трампа, он отличный парень, но я не особо интересуюсь политикой. В будущем вы не увидите, чтобы я участвовал в предвыборных кампаниях или активно занимался политикой. Больше не хочу в этом участвовать. Это грязная игра, и преданность никогда не вознаграждается. Раньше я мечтал стать губернатором Флориды, сенатором, конгрессменом… А теперь я думаю: «Да ну...» Я просто хочу заниматься Real American Beer, участвовать в RAF Wrestling и спокойно заниматься своими делами», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.