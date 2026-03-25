Джон Джонс отреагировал на поддержку Нганну в его конфликте с UFC

38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс отреагировал на поддержку экс-обладателя титула UFC в категории до 120 кг камерунца Фрэнсиса Нганну в конфликте Костлявого с руководством лиги из-за отказа последних выплатить более $ 15 млн за участие того в турнире UFC в Белом доме.

«Я ценю твою поддержку, Фрэнсис», — написал Джонс на своей странице в социальной сети.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.