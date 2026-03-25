Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер сообщил, что Конор Макгрегор проведёт следующий бой против экс-чемпиона UFC

Инсайдер сообщил, что Конор Макгрегор проведёт следующий бой против экс-чемпиона UFC
Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил в эфире своей передачи, что 37-летний бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор проведёт следующий бой против экс-обладателя титула UFC в категории до 66 кг американца Макса Холлоуэя.

Согласно имеющейся информации, кандидатура Макса является наиболее вероятной для боя против Конора. При этом Хорхе Масвидаль не является одним из потенциальных оппонентов для Макгрегора, возвращение которого планируется на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе 11 июля.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

«Слухи правдивы!» Конор Макгрегор подтвердил, что проведёт следующий бой на UFC 330
