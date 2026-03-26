«На 50% это шоу. И я его вам дам». Усик — о бое с Верхувеном

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мыслями о предстоящем поединке против экс-обладателя титула Glory в категории до 120 кг нидерландца Рико Верхувена.

«Послушайте, я думаю, что это большой, настоящий бой. Это реальный поединок. Он опасный соперник, абсолютный чемпион по кикбоксингу. Это большой парень. На 50% это шоу, на 50% – бой. Однако для меня это на все 100% поединок, ведь я очень серьёзно тренируюсь, есть план. Но многие люди хотят шоу. Хорошо, нет проблем. Вы хотите шоу? Я вам его дам», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.