В UFC хотели лишить Илию Топурию титула

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером временного чемпиона UFC в лёгком весе американца Джастина Гэтжи, сообщил, что руководство лиги рассматривало вариант лишения непобеждённого испано-грузина Илии Топурии титула UFC, если бы тот не согласился на поединок с его подопечным на турнире UFC в Белом доме.

«Джастин должен был драться с Арманом Царукяном за неоспоримый титул – такую информацию мне представили в UFC. Я не знаю цифр, но при этом не виню Илию и его команду за то, что они пытаются заработать как можно больше. Я это понимаю. Однако это правда. Именно так всё и произошло», – приводит слова Абдель-Азиза портал MMA Fighting.