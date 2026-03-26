Адесанья: к чёрту временный пояс, Перейра будет чемпионом. А потом подерётся с Джонсом

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья предположил, что после того, как бразилец Алекс Перейра победит француза Сириля Гана в бою за временный титул UFC в категории до 120 кг, Поатан проведёт поединок против американца Джона Джонса.

«Если Алекс победит, то он будет чемпионом. К чёрту этот временный титул. Он станет чемпионом, а потом проведёт супербой против Джона Джонса. И это тоже будет грандиозный поединок. Они найдут способ устроить это. Бойцы, руководство и менеджеры конфликтуют, но, в конце концов, всегда всё получается», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.