«Скажут, что я идиот». Тренер Делла Маддалены выступил за реванш между Джеком и Махачевым

Бен Викерс, являющийся тренером экс-обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийца Джека Делла Маддалены, выступил за проведение реванша между своим подопечным и россиянином Исламом Махачевым.

«Надеюсь, Ислам сохранит пояс. «Я хочу реванша за титул», — сказал мне Джек сразу после боя. Он не надеялся, что кто-то другой сделает за него работу и победит Ислама, чтобы он мог с ним сразиться. Джек был очень непреклонен в том, что хочет провести этот бой снова. Поэтому мы хотели бы, чтобы Ислам продолжал побеждать и защищать свой титул, чтобы у нас был ещё один шанс сразиться с ним.

Люди подумают, что я идиот, потому что сказал это, но, учитывая, как развивались события в бою с Исламом, я не думаю, что нам нужно многое менять, однако также нам необходимо лучше реализовывать план игры. И по какой-то причине в тот вечер это не сработало.

Но я по-прежнему считаю, что у нас был неплохой план, просто по какой-то причине мы не смогли его реализовать. Возможно, дело было в том, что Ислам оказался слишком силён в тот вечер, или в том, что Джек медленно реагировал на определённые вещи, над которыми мы работали. Что бы это ни было, я не думаю, что нам предстоит много работы, чтобы изменить исход боя с Исламом», — приводит слова Викерса портал MMAJunkie.