В PFL раскрыли имена следующих соперников Усмана Нурмагомедова и Вадима Немкова

Исполнительный директор PFL Джон Мартин предположил, кто станет следующими соперниками россиян Усмана Нурмагомедова и Вадима Немкова.

«Наши лучшие бойцы, причём многие из них впервые в этом году подерутся в США: Усман, Дакота, Немков. Скорее всего, мы увидим их летом. Что касается Усмана, я хотел бы видеть его бой с Арчи Колганом. Немков? Нам нужно сесть и поговорить. Он дважды дрался с Кори Андерсоном. Первый бой признали несостоявшимся, хотя Кори был весьма успешен. В реванше Немков победил. Я знаю, что они с Кори не особо любят друг друга. Это могло бы быть интересно», — сказал Мартин в эфире передачи The Ariel Helwani Show.