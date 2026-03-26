«Сейчас всё могло бы повернуться в другую сторону». Грищенко — о поражении от Малыхина

34-летний белорусский боец АСА Кирилл Грищенко, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал о своём отношении к проигранному в 2022 году титульному поединку One Championship с российским спортсменом Анатолием Малыхиным. Позднее Анатолий стал чемпионом лиги в трёх весовых категориях — среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе.

«Предложили бой за временный титул с Анатолием Малыхиным. Мы всей командой решали вопрос, тренер не очень хотел этого боя, но я решил, что нужно попробовать, хотя на тот момент только полтора года был в ММА. Ну и выступили, он меня нокаутировал во втором раунде, но я ни о чём не жалею. Считаю, что это опыт, я сделал выводы из поражения. И с того времени набрал и в ударке, и в борьбе. Мне было бы очень интересно провести сейчас реванш, думаю, всё могло бы повернуться совсем в другую сторону», — сказал Грищенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Бой между Грищенко и Малыхиным состоялся 11 февраля 2022 года, на кону стоял временный пояс One Championship в тяжёлом весе. Победу нокаутом одержал российский спортсмен, для Кирилла Грищенко это поражение стало первым в профессиональной карьере из двух на текущий момент и единственным поединком, в котором соперник его нокаутировал.