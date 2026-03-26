Кирилл Грищенко подробно рассказал о проблемах с боями в лиге One

34-летний белорусский боец Кирилл Грищенко, выступающий в тяжёлой весовой категории, критически высказался об организации боёв в лиге One и объяснил свой переход в лигу ACA.

«Ещё один бой назад я должен был биться за титул. Нам написали, сделали предложение, когда я бился с Мауро Черилли, это в феврале 2025 года. В случае победы я должен был биться за титул с Кейном. Я выиграл, нам говорят, что Умар на какой-то запланированной операции, будет Анатолий Малыхин. Мы согласились, но нам дали очень ограниченное время — я отбился и через полтора месяца должен биться с Малыхиным. Не помню, по-моему, не за временный титул, а просто за статус главного претендента. Но Анатолий — боец другого калибра и мы попросили дать на месяц больше времени, чтобы лучше подготовиться. И я ещё был разбит после боя с Черилли, нога была травмирована. Но они отказали и сказали, что тогда мы будем ждать. Мы начали ждать якобы титульного боя Кейна. Но потом нам начали писать, что неизвестно, когда он вернётся, есть канадец Бен Тайнан, тоже считается претендентом, если я его прохожу, точно бьюсь за титул. Мы готовимся, едем в Таиланд — и тут за две недели до боя появляется информация, что бой Кейна и Малыхина пройдёт в ноябре в Японии. То есть какие-то непонятки — обещают одно, а делают другое. Мы не стали зацикливаться, готовились к бою.

За неделю до боя нам пишут, что в случае победы хотят поставить нас в кард в Японию, но не за титул. Так как я не хочу простаивать, мы обсудили с командой, согласились. Я выигрываю у Тайнана, на том же турнире японец Рюго Такеучи выиграл и бросил мне вызов. Мы вызов приняли и ждём боя в Токио. Через полторы недели связываемся, чтобы узнать, всё ли в силе? Нам говорят: «Нет, японец не будет драться, он недоступен». Мы собираемся тогда ждать Кейна, тут разворачивается другое событие. Есть боец Шамиль Эрдоган, в 93 кг выступает. И вот появляется анонс, что он дерётся в ноябре с тем японцем в Токио. То есть опять непонятно. Я об этой ситуации и в соцсетях писал. Проходит время и за дней семь до боя Кейн попадает в аварию. Мы сразу предложили свою кандидатуру, но не хватило времени, чтобы сделать рабочую визу в Японию. И опять в пролёте. Нам опять пообещали, что бой будет в декабре-январе, но в конце декабря у меня закончился контракт, просто решили его не продлевать. После этого менеджер начал общаться с Бадаевым. Я для себя понимал, что не хочу в другую лигу. Давно слежу за АСА, как лигу развивают, было желание туда попасть. Начали вести переговоры, и вот я тут», — сказал Грищенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

27 марта Кирилл Грищенко проведёт свой дебютный бой в новой лиге на турнире по смешанным единоборствам АСА 201, его соперником станет Клейдсон Абреу.