Грищенко: Жаилтон Алмейда очень хорош в своей игре, но UFC это неинтересно

Белорусский боец тяжёлого веса (до 120 кг) ACA Кирилл Грищенко прокомментировал увольнение из UFC бразильца Жаилтона Алмейды и его переход в российскую организацию.

«Не особо удивлён, так как уже все поняли, что UFC в последнее время больше шоу качает, а не спортивную движуху. Алмейда очень хорош в своей игре, но им это неинтересно. С удовольствием провёл бы с ним бой в будущем!» — сказал Грищенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в организации восемь побед и три поражения.

Легенды UFC из России