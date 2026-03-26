Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Единственный бой, который имеет смысл». Кори Сэндхаген назвал желаемого соперника

«Единственный бой, который имеет смысл». Кори Сэндхаген назвал желаемого соперника
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген заявил о желании сразиться с экс-чемпионом и соотечественником Шоном О’Мэлли.

«Это единственный бой, который имеет смысл для нас обоих. Перебью его в стойке. Хочу доказать, что я лучше него в ударной технике, да и в целом», – сказал Сэндхаген в интервью Даниэлю Кормье.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320, Сэндхаген проиграл единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. О’Мэлли в январе на UFC 324 победил единогласным решением китайца Сонга Ядонга.

Материалы по теме
Сэндхаген: почему не обсуждается мой реванш с Яном?

Реакция О'Мэлли на победу Топурии нокаутом в бою с Оливейрой

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android