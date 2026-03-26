«Единственный бой, который имеет смысл». Кори Сэндхаген назвал желаемого соперника

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген заявил о желании сразиться с экс-чемпионом и соотечественником Шоном О’Мэлли.

«Это единственный бой, который имеет смысл для нас обоих. Перебью его в стойке. Хочу доказать, что я лучше него в ударной технике, да и в целом», – сказал Сэндхаген в интервью Даниэлю Кормье.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320, Сэндхаген проиграл единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. О’Мэлли в январе на UFC 324 победил единогласным решением китайца Сонга Ядонга.

