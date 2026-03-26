Боец АСА Грищенко: в UFC могли бы заплатить Джонсу деньги, которые он запрашивал

Белорусский боец ACA Кирилл Грищенко высказался о неоднократно срывавшихся переговорах между UFC и звёздным американцем Джоном Джонсом, завершившим карьеру в 2025 году.

«Побывав в шкуре бойца, примерно понимаю, какой он проделал путь. Ну и Джон Джонс, по-моему, до сих пор самый молодой чемпион в истории UFC. Они не договорились по деньгам. И я считаю, что Джонс имеет все права на такой гонорар, он своё место заработал потом и кровью. Думаю, в UFC могли заплатить ему те деньги, которые он запрашивал. Ну это всё, насколько мне известно, почему его бой с Аспиналлом не состоялся», — сказал Грищенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.