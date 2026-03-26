Боксёршу из США выписали из больницы после того, как она побывала в коме

Американскую боксёршу Айсис Сио выписали из больницы.

Напомним, Сио проиграла нокаутом соотечественнице Джослин Камарильо в рамках вечера бокса, состоявшегося 21 марта в Сан-Бернардино (США). После выступления девушка была доставлена в больницу, где её ввели в искусственную кому.

«Негатив, направленный в адрес Джослин после боя, расстраивает Айсис, она надеется, что болельщики продолжат проявлять уважение к обеим спортсменкам», — приводит заявление семьи Сио TMZ.

Айсис Сио 19 лет. Американка выступает в первом наилегчайшем весе (до 49 кг). Всего на её счету одна победа и три поражения.

