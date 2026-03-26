Кирилл Грищенко спрогнозировал, как сложился бы бой Джонса и Нганну

Белорусский боец тяжёлого веса (до 120 кг) ACA Кирилл Грищенко спрогнозировал, как, по его мнению, сложился бы поединок между бывшими чемпионами UFC американцем Джоном Джонсом и камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«Нганну крутой, тоже мне нравится. Но мне кажется, что если бы они даже подрались с Джонсом, то Джон пару раз бы остановил его ударами в колени, и потом потихоньку Нганну бы задышал, Джонс бы его перевёл и сделал своё дело в партере. Моё мнение такое», — сказал Грищенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
