Мёрфи — о бое с Евлоевым: в худшем случае это должна была быть ничья

Третий номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британец Лерон Мёрфи прокомментировал поражение в поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия). Напомним, Мёрфи уступил большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.

«UFC в Лондоне, я потерпел первое поражение и принял его как мужчина. Верю, что должен был заполучить победу. Верю, что забрал первые три раунда. В худшем случае это должна была быть ничья», — сказал Мёрфи в социальных сетях.

Ранее Мёрфи вызвал на бой Диего Лопеса.

