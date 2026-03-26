Пётр Ян восстанавливается после операции на спине

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян приступил к тренировкам после операции на спине, перенесённой в январе.

Петру Яну 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году. В 2020-м стал чемпионом организации в легчайшем весе, в 2025-м – двукратным чемпионом. Всего на его счету в UFC 12 побед и четыре поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре на UFC 323, Ян победил единогласным судейским решением грузина Мераба Двалишвили.

Ранее Ян заявил о готовности провести реванш с бывшим обладателем титула американцем Шоном О’Мэлли.

