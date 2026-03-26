Мокаев назвал лучшего бойца наилегчайшего веса UFC – это не действующий чемпион

Мокаев назвал лучшего бойца наилегчайшего веса UFC – это не действующий чемпион
Бывший боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC британец Мухаммад Мокаев считает, что действующий обладатель титула американец Джошуа Ван не является лучшим в дивизионе.

«Ван хороший боец, но его нокаутировал Чарльз Джонсон, которого я побил. Прямо сейчас, по моему мнению, лучший парень в дивизионе это Кёдзи Хоригути», — сказал Мокаев в интервью Ариэлю Хельвани.

Кёдзи Хоригути 35 лет. Японец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2013-го по 2016-й выступал в UFC, в 2025-м вернулся в организацию.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 266 в феврале, Хоригути победил единогласным решением иракца Амира Албази.

