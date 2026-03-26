Дана Уайт опроверг слова менеджера Махачева о сроках следующего боя россиянина в UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал заявление Али Абдель-Азиза, менеджера чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, что следующий поединок россиянина запланирован на июль.

«Неправда. Это будет август», — написал Уайт в социальных сетях.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м стал чемпионом в полусреднем весе.

Ранее Абдель-Азиз раскрыл подробности сорвавшихся переговоров по бою Махачев — Топурия.

