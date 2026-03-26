Иржи Прохазка оценил Карлоса Ульберга перед боем за вакантный титул UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка высказался о своём сопернике новозеландце Карлосе Ульберге, поединок с которым состоится 12 мая на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Очень приятный, очень скромный. Я видел несколько видео, он высмеивал меня в них, но мне всё равно. Он боец. Хороший боец. И идёт на победной серии. Остановлю его и завоюю пояс. Вот что я сделаю», — сказал Прохазка в интервью YouTube-каналу Майкла Биспинга.

Карлосу Ульбергу 35 лет. Новозеландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.