Бой Манеля Капе и Кёдзи Хоригути возглавит турнир UFC в июне – MMA Fighting

Поединок в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC между ангольцем Манелем Капе и японцем Кёдзи Хоригути возглавит турнир UFC, который состоится 21 июня в Лас-Вегасе (США), сообщает MMA Fighting.

Отметим, что бойцы встречались ранее. На турнире Rizin в декабре 2017 года Хоригути победил удушающим приёмом в третьем раунде.

Манелю Капе 32 года. Представитель Анголы дебютировал в UFC в 2021 году, всего на его счету престижнейшей организации мира семь побед и три поражения.

Кёдзи Хоригути 35 лет. Японец дебютировал в UFC в 2013 году и выступал по 2016-й UFC, в 2025-м вернулся в промоушен. Всего на его счету престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение.

