Комментатор UFC: Майкл Пейдж может выиграть титул в полусреднем весе

Комментатор UFC: Майкл Пейдж может выиграть титул в полусреднем весе
Комментатор UFC Джон Аник считает, что британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж способен стать чемпионом организации.

«Что делать с Пейджем? Он поднялся в средний вес и побил Джареда Каннонье, но думаю, что его забег за титулом должен состояться в полусреднем весе. Не знаю, насколько UFC заинтересованы в нём, но с ним нужно что-то делать, потому что он может выиграть титул, если ему подберут правильные бои. Ему нужные самые большие бои», — сказал Аник в подкасте Anik & Florian Podcast.

Майклу Пейджу 38 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2013-го по 2023-й выступал в Bellator. В 2024 году дебютировал в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

