Байсангур Сусуркаев сразится с Джорденом Сантосом на турнире UFC 328

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке турнира UFC 328, который состоится 9 мая в Нью-Джерси (США).

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Байсангур Сусуркаев встретится с бразильцем Джорденом Сантосом.

Байсангуру Сусуркаеву 25 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS), после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Джордену Сантосу 28 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и одно поражение.

