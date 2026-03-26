Роман Копылов сразится с Марко Тулио на турнире UFC 328

Роман Копылов сразится с Марко Тулио на турнире UFC 328
Бойцовский промоушен UFC официально объявил о поединке турнира UFC 328, который состоится 9 мая в Нью-Джерси (США).

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) Роман Копылов встретится с бразильцем Марко Тулио.

Роману Копылову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей лиге мира шесть побед и пять поражений. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 322 в ноябре, Копылов проиграл единогласным судейским решением бразильцу Грегори Родригесу.

Марко Тулио 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

