Усик включил россиянина в топ-5 самых тяжело бьющих боксёров, с которыми дрался

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал топ-5 самых тяжело бьющих боксёров, с которыми дрался, в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Топ-5 самых тяжело бьющих боксёров по версии Усика

1. Лошадь.

2. Дерек Чисора.

3. Тайсон Фьюри.

4. Майрис Бриедис.

5. Мурат Гассиев.

Александр ранее неоднократно говорил, что самый сильный удар в жизни ему нанесла лошадь в детстве.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.