Усик включил россиянина в топ-5 самых тяжело бьющих боксёров, с которыми дрался

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал топ-5 самых тяжело бьющих боксёров, с которыми дрался, в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.
Топ-5 самых тяжело бьющих боксёров по версии Усика
1. Лошадь.
2. Дерек Чисора.
3. Тайсон Фьюри.
4. Майрис Бриедис.
5. Мурат Гассиев.
Александр ранее неоднократно говорил, что самый сильный удар в жизни ему нанесла лошадь в детстве.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.