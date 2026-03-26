«Я этого не слышу». Усик — о критике, что бой с Верхувеном титульный

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался насчёт критики своего предстоящего поединка против экс-обладателя титула Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена, которая была вызвана тем, что он носит характер титульного, поскольку руководство WBC санкционировало его.

«Для меня важен только мой тренировочный лагерь. Что говорят люди – я этого не слышу. Что-что? Я не пользуюсь социальными сетями, не читаю новости. Я тренируюсь, молюсь, общаюсь со своей командой и ем. А ещё иногда играю в Counter-Strike», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.